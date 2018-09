Doelpuntenfestival in Barcelona: 8-2 03 september 2018

00u00 0

Net als Real Madrid deed Barcelona wat verwacht werd: eenvoudig winnen. Promovendus Huesca toonde zich wel efficiënt in de beginfase, met een 0-1-voorsprong na drie minuten, maar de Catalanen zetten dat zonder de minste problemen kaarsrecht. Coutinho strooide met de steekpasses, linksback Alba haalde keer op keer de achterlijn. En vooral: het was weer genieten van Lionel Messi, auteur van twee assists - zijn totaal in La Liga staat nu op 150 - en evenveel goals. Rakitic (met een fantastische goal), Suárez (2 doelpunten), Dembélé, Alba en een owngoal zorgden uiteindelijk voor de zeer ruime 8-2-eindstand. Samba in Camp Nou. De neutrale toeschouwer swingde mee. (NVK)