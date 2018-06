Doelman Hassen mist rest van WK 20 juni 2018

AA Gent-verdediger Dylan Bronn was dan wel jarig - hij werd er 23 -, toch was er gisteren in het Tunesische basiskamp in Moskou weinig reden tot feesten. Niet alleen mentaal kwamen de Adelaars van Carthago immers gehavend uit de late nederlaag tegen Engeland, ook fysiek heeft bondscoach Nabil Maâloul heel wat oplapwerk voor de boeg. Eerste doelman Mouez Hassen viel in Volgograd al na een kwartier geblesseerd uit - een contact met Jesse Lingard was de oorzaak. Gisteren ging Hassen onder de scanner. Hij heeft een ontwrichte schouder opgelopen, zo blijkt, en ziet de rest van het WK in rook opgaan. Ook voor spits Saber Khalifa was er in de loop van de dag slecht nieuws. De blessure die hij tijdens zijn invalbeurt tegen Engeland opliep, bleek ernstiger dan gedacht. Vier dagen rust zijn aangewezen voor de aanvaller van het Tunesische Club Africain, die zo niet in actie zal komen tegen de Duivels. Geluk bij een ongeluk: Khalifa is sowieso geen basispion. (MGA)

