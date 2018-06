Doelman Egypte wordt oudste speler ooit op WK 45 06 juni 2018

Essam El Hadary, de doelman van Egypte vanavond, kan op 15 juni tegen Uruguay de oudste speler ooit worden op een WK. De keeper zal dan exact 45 jaar en 5 maanden oud zijn. Door de blessure van Ahmed El Shenawy begint El Hadary in principe als eerste keus aan het toernooi. Nog opvallend: hij zou dan tegelijk zijn WK-debuut vieren. Egypte kon zich namelijk sinds 1990 niet meer kwalificeren en de 45-jarige doelman maakte 'pas' in 1996 zijn debuut. Zijn ploegmakker Ramadan Sobhi (21) was op dat moment zelfs nog niet geboren. Maar versleten is de doelman nog niet. Vrijdag hield El Hadary, die intussen aan 157 interlands zit, nog de nul tegen Colombia.

