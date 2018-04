Doelman Czekanowicz op weg naar Bologna 05 april 2018

00u00 0

De Gentse beloftenkeeper Youn Czekanowicz (17) is op weg naar het Italiaanse Bologna. De jonge Luxemburgse international doorliep de voorbije weken een stage bij de club uit de Serie A. Bij Bologna ligt voor hem een contract voor 4 tot 5 jaar klaar. AA Gent is bereid mee te werken aan een definitieve transfer van Czekanowicz. Met Anthony Swolfs (20) beschikt het al over een jonge derde doelman en voor volgend seizoen hebben de Buffalo's ook al de talentrijke Jari De Busser (18) van Lierse vastgelegd. (RN)