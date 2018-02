Doelen ALBERT 13 februari 2018

00u00 0

Het veldritseizoen zit erop. Toch dat van Wout van Aert. De prijzen zijn verdeeld. Ondertussen heb ik al met de wereldkampioen om de tafel gezeten voor een korte evaluatie. Conclusie: met de Belgische en wereldtitel kleurde hij zijn seizoen. Maar tezelfdertijd kunnen we niet anders dan bekennen dat Wout de voorbije winter iets te weinig heeft gebracht. De regelmaat was er, maar een aantal extra overwinningen hadden het nog mooier gemaakt. Nu is de stand 28-9 in het voordeel van Mathieu van der Poel. Dan kan je niet spreken van een topseizoen. Persoonlijk zie ik een dubbele oorzaak. Van der Poel zelf is de eerste, uiteraard. Voor de tweede moeten we de hand in eigen boezem steken: Wout heeft zich in het laatste deel van vorige zomer iets te veel doelen gesteld. Wanneer Van der Poel af en toe eens een meerdaagse reed - ik denk aan de Tour Alsace - om kilometers te malen, wilde Wout de hele zomer scoren. Van de Ronde van België via de Belgische kampioenschappen tot Dwars door het Hageland, de BinckBank Tour en de Schaal Sels. Net iets van het goede te veel. Af en toe eens letterlijk meerijden, had geen kwaad gekund. Eind april - na het voorjaar - moeten we, samen met zijn coach Marc Lamberts, goed afwegen hoe hij zijn voorbereiding op het volgende veldritseizoen gaat aanpakken. Een programma uitwerken zodat hij frisser aan de winter begint. Door in het najaar een aantal doelen schrappen. Maar het is te vroeg om daar nu al concreet in te worden. Er is eerst nog een voorjaar op de weg. En daar zal wel wat van afhangen...

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN