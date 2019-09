Exclusief voor abonnees Doel: het record van... Servië en Montenegro 09 september 2019

Thibaut Courtois wil zo weinig mogelijk tegengoals slikken deze kwalificatiecampagne. Dat lukt voorlopig aardig, hij incasseerde er slechts eentje tot nu toe. Daarmee is hij op recordjacht. Mochten de Rode Duivels deze campagne eindigen met 1 tegengoal, dan doet Courtois evengoed als Dragoslav Jevric in de WK-kwalificatiecampagne van Servië en Montenegro in 2006. Jevric kreeg slechts één tegengoal in tien matchen binnen in een groep met onder meer Spanje, San Marino en... België. In het verleden gebeurde het vaker dat in een kwalificatiecampagne de nul werd gehouden over de volledige lijn, maar toen werden er een pak minder wedstrijden gespeeld. Het bekendste voorbeeld zijn de Rode Duivels in de WK-kwalificatiecampagne van 1974. Zij slikten in hun zes wedstrijden geen enkel doelpunt. Helaas mochten ze niet naar het WK, Nederland had een beter doelsaldo. (NP)

