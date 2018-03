Doel: het doel vinden Record van 10 grote kansen voor Club, toch maar 2 goals 05 maart 2018

Een telraam hadden we nodig, zó veel open doelkansen kreeg Club tegen KV Kortrijk. Tien (!) grote scoringsmogelijkheden, het meeste dat een ploeg dit seizoen in een wedstrijd al heeft gecreëerd. Maar die kansen ook afmaken? Ho, maar. Zo blijft blauw-zwart na de winterstop in hetzelfde bedje ziek. Dat bewijzen ook de harde cijfers van het statistiekenbureau Gracenote. De beste manier om dat aan te tonen is de verhouding weer te geven tussen het aantal doelpunten en het aantal grote scoringsmogelijkheden (dat is het soort kansen dat in 40 procent of meer van de gevallen tot een doelpunt leidt). De 'perfecte' verhouding is 1 (of 100%), namelijk dat uit elke grote scoringsmogelijkheid een doelpunt voortkomt. Dat kan ook hoger liggen, omdat een team niet noodzakelijk enkel hoeft te scoren uit grote kansen. Gracenote leert ons dat Club na de winterstop effectief een stuk minder doeltreffend is dan voor de winterstop. Respectievelijk een scoringspercentage van 84 procent voor de winterstop en slechts 46 procent na de winterstop. Geen wonder dat die inefficiëntie zowat het enige gespreksonderwerp was in Brugge. Drie meningen.

