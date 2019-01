Doel: de groep samenhouden 03 januari 2019

00u00 0

De sterkhouders aan boord houden, dat is de voornaamste aspiratie van Club Brugge in de komende maand. Na de goeie Champions League-campagne is het niet ondenkbaar dat er straks clubs concreet komen aankloppen voor onder meer Mechele, Wesley en Vanaken, spelers die blauw-zwart in de winterstop liever niet ziet vertrekken. Als Club erin slaagt de groep samen te houden, is versterking niet meteen nodig. Wel speuren Mannaert en co naar een extra vleugelspeler, een targetspits en een centrale verdediger. Die moeten in principe in de zomer gehaald worden, al zal Club niet nalaten toe te slaan wanneer er zich een opportuniteit voordoet. Tomecak verkommert in de B-kern, voor hem wordt nog steeds naar een oplossing gezocht.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Club

sportdiscipline

voetbal

sport

Mechele

Wesley

Vanaken

Mannaert