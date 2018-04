Doel 1 30 april 2018

Onverantwoord

Absoluut onverantwoord om de oude kerncentrales open te houden. Spelen met het leven van miljoenen mensen is dat, gewoon om een goedkopere elektriciteitsfactuur mogelijk te maken. Wacht even, de factuur is helemaal niet goedkoop, maar bij de duurste... Dat is het toppunt. En toch zijn er mensen die dit steunen. Er is veiligere stroom, het kost meer, maar het is tenminste veilig.

George Verbeek

