Doel 1 langer buiten strijd 14 november 2018

00u00 0

De werkzaamheden aan Doel 1 duren langer dan voorzien. Er moeten meer leidingen hersteld worden dan gedacht en dat is een complex werk, meldt uitbater Engie Electrabel. Het was de bedoeling de kerncentrale in de loop van volgende maand weer op te starten, maar de onbeschikbaarheid is verlengd tot 31 januari. De heropstart van Tihange 3 zou dan weer worden vervroegd, mits goedkeuring van controleorgaan FANC. De centrale zou in januari al aan het net kunnen worden gekoppeld, in plaats van in maart. In Tihange worden betonwerkzaamheden uitgevoerd om te voldoen aan de veiligheidsvereisten. Het is de bedoeling niet-kritische betonwerkzaamheden in latere fases te doen.

HLN