Doe eens speciaal, zoals duizenden voor u INSTAGRAM BULKT VAN EXACT DEZELFDE 'UNIEKE' FOTO'S 31 augustus 2018

Heb je ook soms een déjà-vugevoel als je door foto's op Instagram scrolt? Dan heb je het helemaal bij het rechte eind, want toeristen en dan vooral 'influencers' hebben de neiging om exact dezelfde kiekjes te maken. Ze doen dat dan ook nog eens op dezelfde locaties. Het resultaat is een eindeloze reeks beelden die precies hetzelfde tonen: voeten die voor een tentopening liggen, mensen die schijnbaar heel alleen kanovaren in de vrije natuur of eenzaam in een grot staan te kijken. Dat al die foto's zo op elkaar lijken, was ook een 28-jarige filmproducer uit Alaska opgevallen. De Amerikaanse startte een Instagram-account met énkel collages van gelijkaardige foto's. Het resultaat is hilarisch. Haar werk wordt bovendien erg geapprecieerd, zelfs door de mensen van wie ze foto's repost. Het account 'insta_repeat' bestaat nog maar een jaar en heeft intussen al 237.000 volgers. De vrouw, die anoniem wenst te blijven, heeft intussen 107 compilaties geplaatst. Elke post is goed voor duizenden likes en honderden reacties.

