Dodo La Saumure vrijgelaten onder voorwaarden

De Franse seksclubeigenaar Dominique Alderweireld, ook bekend als Dodo La Saumure, is door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. De uitbater van bordelen in onder meer Kuurne, Ronse en Doornik werd in maart aangehouden voor pooierschap en aanzetten tot prostitutie. Dodo La Saumure haalde in 2012 de wereldpers omdat hij prostituees geleverd zou hebben voor seksfeestjes van Dominique Straus-Kahn, de voormalige topman van het Internationaal Monetair Fonds. Beiden werden in 2015 vrijgesproken. Dodo La Saumure werd in mei van dit jaar ook veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 15 maanden effectief, voor lidmaatschap van een criminele organisatie, uitbating van prostitutiehuizen en mensenhandel met gebruik van geweld, intimidatie, bedreigingen en corruptie. (IBO)

