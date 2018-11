Doder Nicky Verstappen riskeert plots maar 15 jaar cel meer 10 november 2018

De Nederlandse bushcrafter Jos Brech (56) riskeert voor de dood van Nicky Verstappen plots maar 15 jaar cel meer in plaats van levenslang. Dit omdat het Nederlandse gerecht de verdenking van moord afgezwakt heeft tot doodslag. Een uitleg wil het gerecht daarvoor niet geven. Nicky Verstappen werd in augustus 1988 dood teruggevonden. Er waren aanwijzingen dat de jongen van elf omkwam door verstikking. Op de onderbroek en de pyjama van Nicky zat DNA van een onbekende man. Dat kwam deze zomer overeen met dat van verwanten van Jos Brech - zelf was hij spoorloos. Hij werd uiteindelijk teruggevonden in een kamp in Spanje. Sindsdien beroept Brech zich op zijn zwijgrecht. Zijn advocaat heeft hem aangeraden om inhoudelijk niets te zeggen tot de pro-formazitting van 12 december. (BJM)

