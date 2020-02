Exclusief voor abonnees Dodental in Italië loopt op tot elf, ook geval op 16 km van Belgische grens 26 februari 2020

Het virus verspreidt zich verder in Europa, Italië blijft het zwaarst getroffen. Elf mensen bezweken daar intussen aan de gevolgen, en ook in het zuiden van het land is voor het eerst een patiënt gemeld. Een vrouw uit het noordelijke Bergamo testte positief op reis in Sicilië. Gisteren zaten de ministers van Volksgezondheid van Italië en de buurlanden samen om te overleggen over de uitbraak.

Gisteren bleken er ook in Duitsland nieuwe besmettingen te zijn. Eén daarvan werd gemeld in Selfkant, dat op een 16-tal kilometer van de Belgische grens ligt. Het zou gaan om een 47-jarige man, mogelijk is ook zijn vrouw besmet. Zijn toestand is kritiek, hij werd in quarantaine geplaatst.

Voorts werden er besmettingen gemeld in Zwitserland, Kroatië, Oostenrijk en Spanje. In Oostenrijk werden twee gevallen bevestigd in Tirol: twee mannen van 24 jaar uit Innsbruck die de Italiaanse regio Lombardije bezocht hadden. Nog in Innsbruck is een hotel in quarantaine geplaatst toen bleek dat een Italiaanse receptioniste die er gewerkt heeft, besmet is. In Spanje viel de eerste besmetting op het vasteland in Barcelona. Het gaat om een vrouw die onlangs naar Noord-Italië reisde. Later op de dag werd ook in de regio Valencia een besmetting gemeld.

Het dodental in China is gisteren gestegen tot 2.663, met 71 nieuwe geregistreerde sterfgevallen. Het gaat wel om het laagste cijfer van nieuwe overlijdens in twee weken tijd.

