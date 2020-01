Exclusief voor abonnees Doden door winterstorm in Verenigde Staten 13 januari 2020

Een zware winterstorm met sneeuw, ijzel en hagel heeft in het zuiden van de Verenigde Staten aan zeker elf mensen het leven gekost. Een politieagent en een brandweerman uit Texas stierven terwijl ze hulp verleenden bij ongelukken die door het gladde wegdek waren veroorzaakt. Toen ze bij de autowrakken stonden, reed een auto op hen in. Ook nog in Texas overleed een 44-jarige man nadat een boom op zijn huis viel. In Louisiana stierf een man door een omgevallen boom en kwam een koppel om toen hun stacaravan instortte door het noodweer. (SRB)