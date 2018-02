Dodelijke tekensoort bedreigt uw hond 10 februari 2018

Een zuiderse tekensoort die tot voor kort niet of amper voorkwam in ons land is opgedoken in een natuurgebied in Beveren aan de IJzer (Alveringem), vlak bij de Franse grens. Het gaat om de 'dermacentor', die nog verschillende ondersoorten heeft. De teek komt normaal enkel voor in zuiderse landen, maar werd enkele jaren geleden al gespot in Frankrijk en Nederland.

HLN