Dodelijke steekpartij op Brugse Markt wellicht toch voor assisen

Het proces rond de dodelijke steekpartij op Mikey Peeters (19) in Brugge zal wellicht toch voor het hof van assisen komen. Hoewel de raadkamer de twee verdachten Suleyman B. en Steven V.G. al naar de correctionele rechtbank verwees, tekent het parket hiertegen nu beroep aan. "Naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof", klinkt het. Door het arrest moeten alle moorden en doodslagen voortaan opnieuw voor het hof van assisen behandeld worden. Het is nu aan de KI in Gent om definitief de knoop door te hakken. "Maar zij zullen niet anders kunnen dan de zaak naar assisen door te verwijzen", denkt Jef Vermassen, de advocaat van de ouders van Mikey. "Wij zijn uiteraard erg blij met deze beslissing. Het proces wordt veel grondiger gevoerd en de nabestaanden zullen er ook zélf hun verhaal kunnen doen."

