Dodelijke schrik. En dan dat duimpje 66 PHILIPPE GILBERT 20 december 2018

00u00 0

Misschien wel hét beeld van de Tour de France 2018: het duimpje van Philippe Gilbert (36). In de afdaling van de Portet d'Aspet zeilde hij duizelingwekkend door de bochten, tot er eentje vervaarlijk ver doordraaide. En daar ging hij. Voet uit het klikpedaal. Recht op een muurtje af. Óver het muurtje zelfs, terwijl zijn fiets stuiterend achterbleef. Hoe diep was dat ravijn, tussen de pijnbomen? Kilte sloeg de Tourkijker om het hart. Tot, plots, dat beeld. Gilbert, op het muurtje en duimpje omhoog - naar zijn ouders, zijn vrouw Patricia en kinderen Alan en Alexandre. "Alles is oké. Papa is alleen een beetje geschrokken." Later bleek dat papa niet enkel geschrokken was, maar ook zijn knieschijf had gebroken. Maar dat hij toch maar mooi tot in Bagnères de Luchon was gereden. (SSL)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN