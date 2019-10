Exclusief voor abonnees Dodelijke ratelslangen gedumpt langs de weg in Namen 07 oktober 2019

De brandweer heeft langs een weg in de Ardennen drie slangen gevonden, waaronder twee giftige ratelslangen. Ze werden ontdekt onder een dekzeil in de buurt van Namen. Een deskundige stelde vast dat de ratelslangen tot de giftigste soort behoren: Texaanse ratelslangen of westelijke diamantratelslangen (Crotalus atrox). Ze hebben messcherpe giftanden en een beet kan dodelijk zijn. Deze slangen waren nog jong, maar zouden toch al een kind tot 35 kilo kunnen doden. Gewoonlijk worden ze tussen 90 en 120 centimeter lang, en soms zelfs meer dan 2 meter. De politie onderzoekt hoe de slangen langs de weg terecht zijn gekomen. Vermoed wordt dat iemand ze heeft gedumpt. Omdat het buiten te koud is voor de dieren, bleven ze ter plaatse en konden ze makkelijk gevonden worden.

