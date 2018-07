Dodelijke crash met gezin: papa reed 120 km/u in zone 70 11 juli 2018

De 32-jarige man uit Moeskroen die maandagavond in het West-Vlaamse Kooigem samen met zijn zoontje Lorenzo (6) om het leven kwam bij een ongeval, reed volgens het parket van Kortrijk veel te snel: bijna 120 waar 70 mocht. Met zijn Ford Escort cabrio - het dak geopend door het mooie weer - raakte Yves Paemelaere een middengeleider. De wagen ging over de kop en crashte tegen een verlichtingspaal. De vader, die z'n veiligheidsgordel niet droeg, werd uit het voertuig geslingerd. Dat gebeurde ook met zijn jongste kind, een vier maanden oude baby die in een maxicosi zat en dankzij die bescherming overleefde. Het kindje raakte zwaargewond, net als zijn moeder Sophie De Praetere (29). Twee andere kinderen van 4 en 6 verkeren nog altijd in kritieke toestand in het UZ Gent. Eén van hen zou vooraan in de wagen hebben gezeten, op de schoot van de moeder. (VHS)

