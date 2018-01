Dodelijke cocaïnemix in omloop 00u00 0

Experts waarschuwen opnieuw voor cocaïne waarin de dodelijke stof atropine zit. De drug circuleert in Antwerpen en de samenstelling ervan kan leiden tot een coma en zelfs de dood. Bij het Belgian Early Warning System for Drugs werden experts op de hoogte gebracht van atropine in de urine van drie gebruikers. Volgens een medewerker van een dagcentrum voor druggebruikers zijn er véél meer gevallen. Er moet dus een aanzienlijke partij cocaïne met atropine verdeeld zijn. Het is van 2009 geleden dat de dodelijke drugsmix opdook in ons land.

