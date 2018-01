Dodelijk Slachtoffer Sahil Noor Ahmad (26) 00u00 0

De Afghaanse twintiger belandde in december 2015 in België. In een opvangcentrum leerde hij zijn landgenoot Zakir Yaqobi kennen, bij wie hij op bezoek was. "Sahil had echt niemand in België, maar wilde hier zijn studies afmaken en een toekomst uitbouwen", zegt bewoner Zakir, die op huisnummer 101 woonde. "Maandag was hij op bezoek. Hij bleef in het appartement terwijl ik even tot bij iemand anders was. Na de explosie heb ik hem eindeloos gebeld - zonder antwoord."

HLN