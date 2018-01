Dodelijk Slachtoffer Paul Van Laerhoven (39) 00u00 0

Paul woonde op nummer 103, het pand naast de ontploffing. De dertiger had in Oelegem (Ranst) samen met een vriend een boom- en plantenkwekerij. "Een gepassioneerde hobby die is uitgegroeid tot een bijberoep", zeggen ze op de site van hun zaak, Botanica. Zijn zus wilde gisteren liever niet reageren.

