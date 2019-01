Dodelijk ongeval is schuld van chauffeur, "want ijzel was voorspeld" 31 januari 2019

Een 44-jarige bestuurder is volledig verantwoordelijk gesteld voor een aanrijding waarbij een fietser om het leven is gekomen. Jacques Derez (60) uit Beernem overleed ter plaatse na het ongeval, vlak bij zijn huis. Volgens de chauffeur, die de vrijspraak vroeg, was er sprake van overmacht omdat er een plaatselijke ijsplek was. De Brugse politierechter ging daar echter niet op in en verwees onder andere naar het weerbericht van de dag voordien - waarin gewaarschuwd werd voor ijzel. "Een bestuurder wordt bovendien geacht op elk moment de controle over het stuur te bewaren", aldus de rechter. Hij veroordeelde de man tot drie maanden cel met uitstel, één maand rijverbod en 1.600 euro boete waarvan 800 euro met uitstel. (MMB)

