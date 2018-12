Dodelijk ongeval "Chauffeur gebruikte auto als discotheek" 13 december 2018

Een 22-jarige man uit Zonhoven riskeert zes maanden cel en een rijverbod van twee jaar na een dodelijk ongeval in Lummen op 7 april 2017. De twintiger was met drie vrienden onderweg van een barbecue naar Leuven toen hij met 136 km/u schuin op een truck knalde. De 18-jarige Djilani uit Zonhoven zat rechts vooraan en stierf, een 19-jarige dorpsgenoot hield een levenslange beperking over aan het ongeval. Een filmpje gemaakt door een inzittende toont aan dat de jongeren veel lol hadden in de wagen. De 22-jarige chauffeur wordt door het Openbaar Ministerie beschouwd als de enige die de strafrechtelijke verantwoordelijkheid draagt. "De auto werd gebruikt als discotheek", klonk het streng. "De bestuurder toont hier een gebrek aan maturiteit en besef." Vonnis op 9 januari. (BVDH)

