Dodelijk drugsfeestje leidt tot werkstraf 01 maart 2018

Een 42-jarige bewoonster van een penthouse in Berchem is veroordeeld tot een werkstraf van 300 uur. De vrouw had ruim een jaar geleden thuis een drugsfeestje georganiseerd. Haar vaste dealer was er ook, en hij had een zakje met 10 gram cocaïne mee. Eén van de deelnemers aan het feestje was Nadia El Hamrouni, een 37-jarige moeder van vier kinderen. Het hele weekend werd er gedronken en gesnoven. El Hamrouni combineerde de cocaïne met een slaapmiddel en dat zorgde voor hallucinaties. De vrouw klom naar het dak van het gebouw. De bewoonster ging haar achterna, maar kon Nadia niet tegenhouden. Klanten van de Albert Heijn zagen de vrouw naar beneden vallen. De rechter veroordeelde drugsdealer Yassine Harraz (31) tot 6 jaar celstraf, één jaar meer dan de procureur had gevraagd. De bewoonster van het penthouse kwam weg met een werkstraf van 300 uur. Tegen haar was twee jaar cel gevorderd. (PLA)

