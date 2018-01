Dode vrouw op stoep toch natuurlijk overleden 00u00 0

De 44-jarige vrouw uit Gentbrugge die in de nacht van zaterdag op zondag op de stoep overleed, is aan een natuurlijke oorzaak bezweken. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen nadat de wetsgeneesheer het lichaam gisteren onderzocht. Het parket bevestigt dat de partner van de overleden vrouw die nacht werd opgepakt. Het overlijden werd aanvankelijk namelijk als verdacht beschouwd omdat verschillende buren getuigden dat het koppel net voor het overlijden luid ruzie had gemaakt op straat. Nu blijkt dat er geen sprake is van geweld tegen de vrouw. Na een verhoor door de onderzoeksrechter en een dag en twee nachten opsluiting, mocht hij de cel gisteren verlaten. (WSG)