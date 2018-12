Dode na botsing tegen geparkeerde truck 11 december 2018

Bij een ongeval tussen een bestelwagen en een truck is gisternamiddag in het West-Vlaamse Tielt een 37-jarige man om het leven gekomen. De man uit Meulebeke zat als passagier in de bestelwagen. Plots week die om een nog onduidelijke reden van de weg af en knalde tegen een geparkeerde vrachtwagen van een bouwfirma. De volledige rechterzijde van de bestelwagen met werkmateriaal scheurde door de klap open. Voor passagier A.G. kon geen hulp meer baten. Hij stierf ter plaatse. De 31-jarige man uit Meulebeke die achter het stuur zat, raakte zwaargewond. (LSI)