Dode kakkerlakken doen anders dan levende: zo'n onderzoek verdient 'Nobelprijs'

Wist u dat pizza's uit Italië je beter beschermen tegen ziektes en dat dode kakkerlakken zich anders gedragen dan levende? Het zijn in elk geval vragen waar ernstige wetenschappers zich over bogen - en waarmee ze prijzen pakten. Gisteren werden immers de jaarlijkse 'Ig Nobelprijzen' uitgereikt, awards voor serieus onderzoek dat onbedoeld op de lachspieren werkt. "Maar de onderzoeken zetten je ook aan het denken", aldus de organisatie. Bij hun speech moeten de laureaten overigens oppassen dat ze niet over de opgelegde tijd gaan, anders komt er een meisje herhaaldelijk roepen: 'Stop alsjeblieft, ik verveel me.' De winnaars van de Ig Nobelprijs ontvangen traditioneel een biljet van 10 biljoen Zimbabwaanse dollar - een waardeloos biljet.

