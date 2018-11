Dode jogster: verdachte al veroordeeld voor geweld 06 november 2018

De 28-jarige man die verdacht wordt van de dood van een jogster in Namen, werd in 2015 al veroordeeld, onder meer voor slagen en verwondingen en het bezit van verdovende middelen. Dat heeft het parket van Namen gisteren gemeld. De politie haalde donderdag in Flawinne een auto uit het water met in de koffer het lichaam van een 42-jarige vrouw. Een getuige had een uur eerder gezien hoe de verdachte een vrouw sloeg en haar in de koffer opsloot. Hij kwam eerder al met het gerecht in aanraking. In november brak hij binnen in het huis van een buurvrouw terwijl hij onder invloed van drugs was. Hij sloeg de vrouw toen meermaals.