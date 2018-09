Dode en twee gewonden na botsing tegen boom 03 september 2018

Bij een zwaar verkeersongeval in Hamont-Achel is gisteren om halfvijf 's ochtends een dode gevallen. Het gaat om een 22-jarige man uit de Limburgse gemeente die als passagier in een auto zat die tegen een boom knalde. De brandweer moest alle inzittenden uit de wagen bevrijden: een 20-jarige man raakte zwaargewond, een andere 22-jarige kwam eraf met lichte kwetsuren. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.