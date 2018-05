Dode en twee gewonden bij mesaanval in Duitse trein 31 mei 2018

Bij een incident in een trein in het Duitse station Flensburg zijn een dode en twee gewonden gevallen. Na een vechtpartij op de trein, waarbij een man door een andere man was neergestoken, werd de politie verwittigd. In het station van Flensburg stapten twee agenten op, maar zij werden ook aangevallen door de dader. Eén politieagente werd neergestoken. Haar collega schoot daarop de aanvaller dood.

