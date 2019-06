Exclusief voor abonnees Dode en ravage na zwaar onweer in Frankrijk 17 juni 2019

00u00 0

Zware onweders met regen, hagel en felle wind hebben zaterdag een leven geëist in Frankrijk. Op een camping in Tanninges (Haute-Savoie) overleed een 51-jarige Duitse toerist. De man werd rond 17 uur verpletterd door een boom die op campingcar viel. In Romans-sur-Isère (Drôme) zorgden hagelstenen zo groot als tennisballen voor zware schade aan gebouwen in heel de stad. De stroom viel ook lange tijd uit.

