Dode en 20 gewonden bij schietpartij op school 15 februari 2018

Gisteravond zijn bij een schietpartij op een middelbare school in Florida minstens één dode en tientallen gewonden gevallen. De brandweer had het over 20 gewonden, de politie zelfs over 50. De politie kon de schutter binnen het uur vatten. Volgens Amerikaanse media gaat het om een leerling. De schietpartij gebeurde op de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, zo'n 70 km ten noorden van Miami. De dader opende het vuur rond 14.30 uur lokale tijd, vlak nadat de lessen afgelopen waren. "Iedereen begon te rennen", vertelt een leerling. Honderden tieners liepen in paniek de straat op. Anderen verstopten zich doodsbang in klaslokalen tot de politie hen kwam halen.

