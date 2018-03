Dode broer Abdeslam verdacht van inbraak 08 maart 2018

Brahim Abdeslam, de broer van Salah Abdeslam en één van de zelfmoordterroristen van de aanslagen in Parijs, wordt ervan verdacht ingebroken te hebben in een woning in Dilbeek. Drie daders probeerden er op 29 maart 2015 toe te slaan, maar ze werden op heterdaad betrapt en sloegen op de vlucht. De politie kon uiteindelijk de drie verdachten identificeren, onder wie Brahim Abdeslam. Ze moesten zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden, maar Brahim Abdeslam kwam acht maanden na de inbraakpoging om het leven gekomen bij de zelfmoordaanslagen in Parijs. Het parket van Halle-Vilvoorde eist een celstraf van 18 maanden voor zijn twee vermoedelijke kompanen, die de feiten ontkennen. Uitspraak op 11 april. (WHW)

