Dode bij zware overstromingen in Noord-Spanje 10 juli 2019

00u00 0

Twee inwoners van Tafalla, een dorpje in de regio Navarra in het noorden van Spanje, wandelen langs enkele auto's in een straat vol modder en puin. Navarra werd maandagavond verrast door zware overstromingen toen het peil van de Rio Cidacos, een zijrivier van de Ebro, in een paar uur steeg van 11 centimeter tot 4,23 meter. In Ezprogui kwam een autobestuurder om toen hij werd meegesleurd door het wassende water. In de gemeenten Tafalla, Olite en Pueyo, niet ver van Pamplona, was de schade gigantisch.

