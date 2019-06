Exclusief voor abonnees Dode bij crash op dak wolkenkrabber in New York 11 juni 2019

In New York is gisteravond een helikopter neergestort op het dak van een wolkenkrabber in hartje Manhattan. Daarbij is één dode gevallen. Volgens Andrew Cuomo, gouverneur van de staat New York, had de helikopter geprobeerd een noodlanding uit te voeren op de wolkenkrabber. Daarbij brak brand uit, maar de brandweer had die snel onder controle. Toch stond het hart van menig New Yorker even stil. "Als je een New Yorker bent, heb je een zekere vorm van posttraumatische stressstoornis door de aanslagen van 11 september. Dus zodra je hoort dat een toestel een gebouw geraakt heeft, gaan mijn gedachten naar daar waar iedere New Yorker op zo'n moment aan denkt."

