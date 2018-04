Dode bij brand op 49ste verdieping Trump Tower 09 april 2018

In de Trump Tower in New York is zaterdag een man om het leven gekomen bij een brand. Zes brandweerlieden raakten lichtgewond. Het vuur ontstond in een appartement op de 49ste verdieping van het gebouw, dat eigendom is van Donald Trump. Bewoner Todd Brassner werd bewusteloos aangetroffen in de flat, en werd in het ziekenhuis doodverklaard. Het slachtoffer is een 67-jarige kunsthandelaar. Zeker tweehonderd brandweermannen kwamen ter plaatse om het vuur te blussen. Niet alleen vanwege de hoogte was dat een moeilijke klus, maar ook door de grootte van de flat, die bijna helemaal in brand stond. Desondanks was het vuur snel gedoofd. De Amerikaanse president, die in zijn toren ook een woning en een kantoor heeft, bedankte na afloop de brandweer in een tweet en voegde eraan toe dat de wolkenkrabber "goed gebouwd" is.

HLN