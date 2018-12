Dode Belg in vijver Spaans golfterrein 17 december 2018

In de vijver bij het golfterrein Playa Macenas, in het Spaanse Mojácar, is het lichaam aangetroffen van een 68-jarige uitgeweken Belg. Het was zijn buurman die vrijdag alarm sloeg. Hij had Daniel V.P. donderdag nog zien wandelen met zijn honden in de buurt van Playa Castillo de Macenas. Nadien zag hij de dieren kletsnat ronddolen, maar geen spoor meer van zijn buur. Hulpdiensten vonden het lichaam. De exacte doodsoorzaak en omstandigheden zijn nog onduidelijk. (EV)