Exclusief voor abonnees Documentaire over geflopte Vestiville is hit 420.000 kijkers in één dag 31 juli 2019

00u00 0

In één dag tijd hebben al 420.000 mensen op YouTube een documentaire bekeken over het geflopte Vestiville, dat eind juni had moeten doorgaan in Lommel. Het Franse productiehuis Brut, dat de docu maakte, laat daarin enkele dj's, artiesten en mediapartners van het festival vertellen hoe het zo verkeerd kon lopen.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis