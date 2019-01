Docu over misbruik door Michael Jackson: zo schokkend dat kijkers zaal uitlopen 28 januari 2019

Op het Amerikaanse filmfestival Sundance is de vier uur durende documentaire 'Leaving Neverland' onder grote belangstelling in première gegaan. In de docu getuigen twee mannen over het jarenlange seksueel misbruik dat ze ondergingen toen ze op het landgoed van Michael Jackson terechtkwamen. Dat zou begonnen zijn toen ze 7 en 10 jaar oud waren. Hun verhalen zijn zo aangrijpend dat de organisator van het filmfestival psychologische begeleiding aanbood in de zaal. Vele toeschouwers verlieten geschokt de zaal. (BST/DM)