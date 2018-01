Dochtertje van Serena is jongste model ooit op Vogue-cover 00u00 0

Serena Williams deelt op Instagram al gretig foto's van haar dochtertje - moeder en dochter in een felroze trainingspak, de kleine spruit met een peperduur Versace-slabbetje... Maar nu is de kleine Alexis Olympia pas écht een vedette: ze is het jongste modelletje ooit op de cover van modeblad 'Vogue'. In het bijbehorende interview onthult Serena overigens dat de bevalling, op 1 september 2017, niet van een leien dakje liep. Het meisje kwam met een spoedkeizersnede ter wereld nadat haar hartje was gestopt met kloppen. Bovendien kreeg de tennisster de dag na de geboorte zware interne bloedingen.

