Dochtertje op komst voor Alderweireld 24 mei 2018

00u00 0

"Twee wordt drie." Naar het voorbeeld van een pak andere Rode Duivels wordt ook Toby Alderweireld (29) straks vader. De verdediger verwacht samen met zijn vrouw Shani Van Mieghem, met wie hij in 2015 trouwde, in september zijn eerste kindje. Een dochtertje. Het koppel kondigde het heuglijke nieuws zelf aan op hun sociale media, met hun geboortedatums in het zand geschreven. Op een wolk naar Rusland dus. (NP/KAV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN