Dochtertje Lindsay heeft al eigen wapenschild 00u00 0

Nee, een geboortekaartje hoeft niet altijd cliché te zijn - dat bewijst zangeres Lindsay met de kaartjes die ze voor haar op 19 december geboren dochtertje Lisa-Marie stuurde. Een groot gouden wapenschild, speciaal voor de kleine spruit ontworpen, siert de voorkant. De prachtige kaartjes werden verstuurd in een luxueuze kartonnen omslag met een roze lintje én met gepersonaliseerde postzegels. Dat Lindsay alles uit de kast heeft gehaald om de geboorte van Lisa-Marie wereldkundig te maken, is begrijpelijk. Zij en haar partner Kris moesten lang wachten op hun wondertje. Uiteindelijk lukte het via ivf. "Blijf dromen en geef nooit op", zei Lindsay bij de geboorte. "Een mirakeltje", aldus ook fiere peter Christoff. Samen met haar moeder verraste Lindsay dit weekend haar broer bij zijn laatste Kerstconcert in Ninove. (SVH)

