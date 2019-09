Exclusief voor abonnees Dochtertje aan politie: "Papa had ongeval, maar ik moest zwijgen" 13 september 2019

00u00 0

De waarheid komt uit een kindermond, weet nu ook een man die in juni 2017 in Dilbeek een wagen geraakt had met zijn trekhaak en daarna wegreed. Toen de politie aan zijn deur stond, deed de dochter die alleen thuis was, open. "Ze vertelde spontaan over het ongeval en zei dat ze van mama en papa moest zwijgen", aldus de Halse politierechter. Dat het een "enorm rechtschapen meisje" is - de uitleg van de advocaat van de verdediging - hielp niet: de man kreeg een boete van 1.600 euro, de helft met uitstel, en een rijverbod van een maand. (TVP)