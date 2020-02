Exclusief voor abonnees Dochtertje (8) redt broer en ouders uit brandende woning 13 februari 2020

Een gezin met twee kinderen is dinsdagnacht in Torhout kunnen ontsnappen uit hun brandende woning dankzij de 8-jarige dochter. Het vuur brak even voor 2 uur uit in de keuken terwijl alle bewoners boven lagen te slapen. "Onze dochter moest plassen en ging naar beneden", vertelt de 42-jarige vader des huizes. "Daar merkte ze rook op. Ze kwam ons en haar 11-jarige broertje huilend wakker maken. Gelukkig maar, want zonder haar hadden we het wellicht niet overleefd. De vuurhaard op zich was niet zo groot, maar de rookontwikkeling enorm. We zagen geen hand voor de ogen." Het viertal had flink wat rook binnengekregen en werd met twee ambulances weggevoerd voor een controle. Uiteindelijk bleken ze allen in orde. Rookmelders hingen er nog niet in de woning. Volgens de vader waren die besteld, maar nog niet geplaatst. De brandweer vermoedt dat de brand ontstaan is door een smartphone die aan het opladen was. (SDVO)

