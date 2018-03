Dochter vindt dementerende papa, klaar om ontsmettingsmiddel te drinken 31 maart 2018

"Voor hetzelfde geld had vader een glas ontsmettingsmiddel gedronken." De dochter van een demente bewoner van het Gentse woon-zorgcentrum de Zilvermolen is razend. Bij een bezoek aan haar vader ontdekte ze dat het zorgteam een bekertje iso-Betadine had achtergelaten. "Omdat papa dementeert, is hij alle remmingen kwijt en eet of drinkt hij alles wat in zijn omgeving staat. Gelukkig had hij het nog niet gedronken, maar dit had slecht kunnen aflopen", klinkt het. De zorgkoepel die het rustoord beheert, ontkent de feiten niet. "De interne procedures en richtlijnen zijn niet gevolgd. Dit had niet mogen gebeuren", klinkt het. "We hebben ons zorgteam verzameld om hen te wijzen op de bestaande procedures en richtlijnen om te garanderen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt." (YDS)

