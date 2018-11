Dochter Trump overtreedt mailregels Witte Huis 21 november 2018

Ivanka Trump (37), dochter en adviseur van de Amerikaanse president, verstuurde vorig jaar via haar private e-mailaccount honderden mails naar medewerkers van het Witte Huis en ambtenaren en medewerkers van het kabinet. Daarmee overtrad ze in veel gevallen de federale regels. Ivanka Trump heeft toegegeven dat ze haar privémail ook in het Witte Huis gebruikt, maar alleen voor praktische zaken en niet-vertrouwelijke informatie. De presidentsdochter werd eerder al aangesproken over haar mailgedrag. Vader Trump had in de aanloop naar de presidentsverkiezingen nog felle kritiek op zijn opponent Hillary Clinton omdat die als minister duizenden vertrouwelijke overheidsmails stuurde via een privéserver. (SPK)

