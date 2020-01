Exclusief voor abonnees Dochter organiseert datingbeurs voor single moeder 22 januari 2020

Stel, je moeder is al 15 jaar vrijgezel, voelt zich eenzaam en datingapps bieden geen soelaas. Dan grijp je als dochter zelf in, moet de Antwerpse Joyce (boven) gedacht hebben. "Mijn moeder Marina De Busschere (onder) is 61 en al veel te lang alleen", verklaart Joyce. "Toen ze onlangs een eenzaam momentje had, deed ik op Facebook rondvraag naar verenigingen voor leuke vrijgezelle 50-plussers. Ik kreeg veel reacties, allemaal van mensen die net als mijn moeder een jaartje ouder worden en nog een maatje zoeken. Daarom heb ik besloten om zelf een datingbeurs te organiseren." Omdat haar woonkamer door de massale reacties te klein is, wijkt Joyce uit naar een bar in Kontich. Onder de noemer 'Koffie & Koo', hoopt ze daar op 1 februari haar moeder met de ware Jacob in contact te brengen. "Al is een 'kameraadje' om mee te praten ook al goed", besluit ze.

