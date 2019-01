Dochter Michael Jackson opgenomen voor mentale problemen 17 januari 2019

Paris Jackson (20, foto) heeft zich laten opnemen om aan haar psychische problemen te werken. Dat meldt de Amerikaanse site 'Entertainment Tonight', op basis van een anonieme bron die dicht bij het model staat. Paris zou na een druk werkjaar besloten hebben om wat tijd te nemen voor een nieuwe start, en wil haar fysieke en emotionele toestand voorrang geven. "De instelling helpt haar beter te worden", klinkt het. Het is niet de eerste keer dat de enige dochter van Michael Jackson met mentale problemen kampt. Als tiener werd ze al eens opgenomen, na een zelfmoordpoging. Eerder was ze ook al openhartig over haar depressie.

